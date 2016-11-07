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Профессиональная стоматология
Наша стоматологическая клиника предоставляет полный спектр высококачественных услуг, от проведения терапевтического осмотра до осуществления хирургических вмешательств.
У нас работают только высококвалифицированные специалисты, поэтому мы можем гарантировать своим пациентам эффективное лечение в короткие сроки.
Мы рады дарить сияющую белоснежную улыбку людям каждый день!
Главный врач клиники
Prof-Stom Лезгишвили Г.Е.
Наши преимущества
Современное оборудование
В нашей клинике мы используем инновационное стоматологическое оборудование и медицинские технологии высшего уровня.
Квалифицированные стоматологи
Наши врачи высококвалифицированные специалисты. Опыт работы не менее 10 лет. Ведущие специалисты постоянно совершенствуются на курсах и семинарах, проводимых по всему миру.
Оптимальные цены
При высоком качестве работы мы стараемся удерживать цены на оптимальном уровне. Постоянно запускаются акции на разные виды услуг.
Чего мы достигли
ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
ДОВОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ
УСТАНОВЛЕННЫХ ИМПЛАНТОВ