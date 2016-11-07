О клинике

Мы знаем как сделать вашу улыбку идеальной!

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Наши услуги

Имплантация зубов

Имплантация зубов

Без разреза (через прокол) 33000р

Виниры композитные

Виниры и Люминиры

Идеальная улыбка за 2 посещения. 25000р

Протезированые

Протезирование

Все виды протезирования. От 12500р

Лечение зубов

Все виды лечения зубов от 4500р

С

Отбеливание зубов

Отбеливание ZOOM4 25 000р

Исправление прикуса

Исправление прикуса

Капы, брекеты и др. от 10000р

Профессиональная стоматология

Наша стоматологическая клиника предоставляет полный спектр высококачественных услуг, от проведения терапевтического осмотра до осуществления хирургических вмешательств.
У нас работают только высококвалифицированные специалисты, поэтому мы можем гарантировать своим пациентам эффективное лечение в короткие сроки.
Мы рады дарить сияющую белоснежную улыбку людям каждый день!

Главный врач клиники
Prof-Stom Лезгишвили Г.Е.

Получите консультацию эксперта по имплантации с 20 летним опытом!

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Наши преимущества

Современная стоматология

Современное оборудование

В нашей клинике мы используем инновационное стоматологическое оборудование и медицинские технологии высшего уровня.

Опытные стоматологи

Квалифицированные стоматологи

Наши врачи высококвалифицированные специалисты. Опыт работы не менее 10 лет. Ведущие специалисты постоянно совершенствуются на курсах и семинарах, проводимых по всему миру.

Гарантия стоматология

Оптимальные цены

При высоком качестве работы мы стараемся удерживать цены на оптимальном уровне. Постоянно запускаются акции на разные виды услуг.

Наши улыбки

Имлантация зубов All on 4
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Otbelivanie zubov Zoom
Otbelivanie zubov zoom4
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ВИНИРЫ ДО И ПОСЛЕ
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зубы до и после

Чего мы достигли

1

ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

1 +

ДОВОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

1 +

УСТАНОВЛЕННЫХ ИМПЛАНТОВ

Отзывы наших пациентов

Спасибо вам большое за новые , красивые зубки! Отдельное спасибо Лезгишвили Г.Е. Не врач — волшебник! Каждый день любуюсь на свою новую улыбку!
Имплантация зуба в Москве
Вера Кузина
Рекомендовали мне эту клинику,как одну из проверенных в области имплантологии. Прошла консультацию, сделали панорамный снимок, в итоге установили 6 имплантов без разрезов и швов. У доктора волшебные руки!
имплантация зубов отзыв
Татьяна Соколова

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